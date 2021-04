Laaja petossarja Lounais-Suomessa: Yritysten nimissä tilattu perusteetta tavaraa

Lounais-Suomessa poliisi tutkii laajaa petossarjaa, joka on kohdistunut yrityksiin. Yritysten nimissä on tilattu perusteettomasti huomattavia määriä erilaista tavaraa.

Poliisi pyytää yrityksiä kiinnittämään erityistä huomiota varsinkin sähköpostin ja puhelimen välityksellä tuleviin tilauksiin. Tilaajan oikeellisuus on syytä varmistaa ennen tavaran toimittamista ja luovuttamista.

Lounais-Suomessa on toisten yritysten nimissä tilattu esimerkiksi rakennustavaraa ja erilaisia työkoneita sekä elintarvikkeita.

Teoissa on erehdyttämällä hankittu huomattavaa oikeudetonta hyötyä. Asianomistajille on aiheutunut tuntuvia vahinkoja. Päänimikkeenä on törkeä petos.

Poliisi kaipaa vihjeitä niin toteutuneista kuin yritykseksi jääneistä teoista. Tiedot pyydetään lähettämään sähköpostilla osoitteeseen vihjeet.lounais-suomi@poliisi.fi. Asianomistajia myös muistutetaan rikosilmoituksen tekemisestä.

Vastaavia tapauksia on tutkittavana myös muualla maassa.