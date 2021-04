Huonossa kunnossa viitisenkymmentä siltaa Satakunnassa, yksi merkittävimmistä remonteista Säkylässä

ELY-keskus

Satakunnassa on 688 siltaa. ELY-keskuksen mukaan niistä on huonossa kunnossa 48.

Säkylässä on parhaillaan käynnissä Puolimatkan sillan korjaus Köyliöön johtavalla maantiellä 2140. Liikenne on ohjattu kiertoreitille. Työmaa on lajissaan yksi merkittävimmistä maakunnassa tänä vuonna. Silta on määrä avata viimeistään toukokuun lopulla.

Siltojen tilanteen heikkeneminen on jatkunut pitkään. Huonokuntoisten siltojen määrä kasvaa joka vuosi.

Tyydyttävässä kunnossa on 312 siltaa.

Painorajoitettuja siltoja on 32. Ne haittaavat etenkin raskaita kuljetuksia. Osuus on suurempi kuin muualla maassa.

Rahoituksen puuttuessa siltojen korjauksia joudutaan toisinaan lykkäämään. Saattaa myös käydä niin, ettei siltaa enää kannata korjata, vaan käyttää se hallitusti loppuun ja uusia kokonaan. Kokonaistaloudellisesti olisi edullisempaa korjata sillat ennen vaurioiden pahentumista.

Maakunnassa on useita kustannuksiltaan suuria kohteita odottamassa rahoitusta.