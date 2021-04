Kokemäki koronan leviämisvaiheessa, Satakunta lähestyy perustasoa

Koronatilanne on Satakunnassa hankalin Kokemäellä ja Eurassa, jotka ovat leviämisvaiheessa. Muualla maakunnassa taudin ilmaantuvuus on selvässä laskussa.

Kokemäellä on kahden viikon aikana todettu yksitoista tapausta. Ilmaantuvuus on 156,7, joka on maakunnan korkein. Eurassa sairastumisia on tullut ilmi kaksitoista ja ilmaantuvuus on 104,4.

Alueellisen tartuntatautien torjunnan työryhmän kokonaisarvion perusteella Satakunta on kiihtymisvaiheessa. Ilmaantuvuus on ollut Kokemäkeä ja Euraa lukuun ottamatta selvässä laskussa.

“Jos myönteinen kehitys jatkuu, on todennäköistä, että ensi viikolla Satakunta pääsee jo perustasolle ja rajoituksia päästään edelleen keventämään”, kertovat infektioyksikön ylilääkäri Raija Uusitalo-Seppälä ja johtajaylilääkäri Petteri Lankinen.

Tilanteen paranemisesta kiitos kuuluu kaikille satakuntalaisille. Uhkiakin ilmassa kuitenkin on. Herkemmin tarttuvat variantit ovat lisääntyneet ja muuttuneet valtaviruksiksi.