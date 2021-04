Koronatilanne jatkuu Pirkanmaalla samalla tasolla kuin viime viikkoina. Sairaanhoitopiiri on edelleen leviämisvaiheessa.

“Aikuisten tulisi yhdessä ottaa vastuuta siitä, että vältämme turhia kohtaamisia”, sanoo pandemiaohjausryhmän puheenjohtaja, johtajaylilääkäri Juhani Sand.

Koronan ilmaantuvuus on sairaanhoitopiirin alueella 65 tartuntaa per satatuhatta asukasta. Fimlabissa tutkituista näytteistä positiivisia on ollut 2,5 prosenttia.