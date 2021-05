Kokemäellä eniten Omakannan käyttäjiä lähiseudulla, Sastamalassa ja Huittisissa alle puolet

Useimmissa lähiseudun kunnissa Omakantaa käyttää hieman alle puolet asukkaista. Palvelun suosio on koko maassa ollut kasvussa.

Lähiseudulla asukaslukuun suhteutettuna Omakannan käyttöaste on korkein Kokemäellä, hieman yli puolet, eli tarkalleen 50,4 prosenttia. Säkylässä ylletään 49,6 prosenttiin. Sastamalassa käyttöaste on 46,9 prosenttia ja Huittisissa 46,4 prosenttia. Matalin se on Punkalaitumella 42,6 prosenttia.

Omakannasta näkee omat terveystietonsa. Siellä voi myös esimerkiksi pyytää reseptin uusimista sekä tallentaa elinluovutus- ja hoitotahdon.

Palvelua kehitetään koko ajan. Parhaillaan valmistellaan sähköistä todistusta koronarokotuksesta. Sen voisi näyttää QR-koodina puhelimen näytöltä.

Omakannan käyttöaste lähiseudun kunnissa

Kokemäki 50,4 %

Säkylä 49,6 %

Sastamala 46,9 %

Huittinen 46,4 %

Punkalaidun 42,6 %