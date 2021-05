Kuntavaalien listat kiinni, ehdokkaiden määrä muuttuu Sastamalassa

Ehdokasasettelu kuntavaaleihin päättyy tiistaina.

Hakemukset on jo kertaalleen jätetty aiemmin keväällä. Kuntavaalien siirtyminen koronatilanteen vuoksi toi puolueille ja muille ehdokkaita asettaville tahoille lisäaikaa listojen kasvattamiseen.

Sastamalassa oli alkujaan 167 ehdokasta. Määrään on odotettavissa kasvua, sillä useammat tahot ovat jo tiedottaneet uusista kiinnityksistä.

Uudessa tilanteessa tosin liikehdintä molempiin suuntiin on mahdollista. Ehdokkaita on saatettu hankkia lisää, mutta toisaalta aiemmin ehdokkaaksi lupautunut on saattanut vetäytyä.

Keskusvaalilautakunnat antavat ehdokkaille numerot 14. toukokuuta. Samana päivänä ehdokasasettelu vahvistetaan.

Ennakkoäänestys alkaa 26. toukokuuta ja päättyy 8. kesäkuuta. Vaalipäivä on sunnuntai 13. kesäkuuta.