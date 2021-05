Sastamalassa vapaana melkein 80 yritystonttia, lisää tulossa

Yritystonttien nykytilanteesta ja kehittämistoimista on laadittu selvitys Sastamalassa.

Vapaita yritystontteja on yhteensä 76. Näistä kunnallistekniikan piirissä on 49.

Kaupungin keskusta-alueella, Kiikoisissa ja Suodenniemellä teollisuustonttien tarjonta nähdään riittäväksi. Karkkuun Sastamalantien varteen on tulossa yhdeksän ja Kiikkaan Pirjasojalle on seitsemän uutta teollisuustonttia. Näiden kaavoitus on vireillä. Mouhijärvellä esillä on Pynnärin alueen laajentaminen ja valtatien 11 varrella Salmin teollisuusalueen asemakaavoitus. Keikyässä kaupunkia kiinnostavat maa-alueet Äetsäntien molemmin puolin lähellä valtatien 12 risteystä.

Selvitys on kaupungin konserni- ja elinvoimajaoston käsiteltävänä.