Koronatilanne on Satakunnassa pysynyt varsin vakaana. Maakunta on suurelta osin perustasolla.

Huittisissa on kahden viikon aikana todettu kaksi tartuntaa, joiden myötä ilmaantuvuus on 20,1. Tautitapaukset ovat vähentyneet Säkylässä ja Kokemäellä. Kummassakin on kahden viikon aikana tullut ilmi yksi sairastuminen. Ilmaantuvuus on Säkylässä 15,0 ja Kokemäellä 14,2.

Koronan kokonaistilanne on Satakunnassa hyvä. Sairaanhoitopiiri kuitenkin muistuttaa, että epidemia ei ole vielä ohi.