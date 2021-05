Sastamalassa ollaan luopumassa kahdesta ryhmäperhepäiväkodista.

Varilan ryhmäperhepäiväkoti on mahdollista lopettaa jo ensi kesänä. Tämä on alkujaan suunniteltua aikaisemmin. Asia on sivistyslautakunnan päätettävänä.

Harjukadun ryhmäperhepäiväkoti suljettaisiin viimeistään vuonna 2023. Ajankohta tarkentuu lähitulevaisuudessa.

Ryhmäperhepäiväkotien lakkauttamisesta on linjattu sopeutusohjelmassa.