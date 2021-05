Automiitti täytti kaupan parkkipaikan Sastamalassa

Valtava autoletka poikkesi Sastamalassa lauantai-iltana. Miitin osallistujat täyttivät Citymarketin pihan puoli yhdeksän aikoihin.

Kokoontumisajoista tiedot leviävät usein netin kanavissa. Keskustelupalstojen mukaan letka oli myöhemmin liikkeellä Häijään suunnalla.

Miittiin osallistui arviolta satoja autoja.

Kokoontumisajot työllistävät poliisia

Sisä-Suomessa poliisin tietoon on toukokuussa tullut aiemmin kaksi kokoontumisajoa. Näissä on kirjattu rikosilmoituksia muun muassa ylinopeuksista ja tilanteista, joissa on osoitettu vakavaa piittaamattomuutta liikenneturvallisuutta kohtaan. Kokoontumisajojen aikaan pääteillä liikenne on ollut vilkasta.