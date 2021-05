Kokemäellä paljastuneet koulualtistukset ruuhkauttivat koronatestauksen

Koulussa ja koulukuljetuksissa Kokemäellä ilmenneet altistukset ruuhkauttivat koronanäytteenoton. Nettivarauksen ajat loppuivat viikonloppuna hetkellisesti kesken, mutta niitä lisättiin.

Tartunnanjäljitys on jo ollut kaikkiin altistuneisiin yhteydessä. Heidät testataan 4-5 vuorokauden kuluttua altistuksesta. Tällöin tartunnat on jo mahdollista saada näkyviin. Karanteeni kuitenkin jatkuu, vaikka tulos olisi negatiivinen. Testiin on hakeuduttava heti uudelleen, jos tartuntaan viittaavia oireita ilmenee.

Kokemäkeläisten testauksesta vastaa Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä eli Kessote. Näytteitä otetaan Harjavallassa.