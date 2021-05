Harvia osti Kiramin sataprosenttisesti, toiminta jatkuu muutoksitta

Kirami

Sastamalassa toimiva kylpytynnyrivalmistaja Kirami on siirtynyt Harvian omistukseen.

Kauppahinta on seitsemän miljoonaa euroa. Lisäksi kolmen vuoden jälkeen maksetaan enintään neljä miljoonaa riippuen Kiramin käyttökatteen kehityksestä.

“Harvialle kylpytynnyrit ovat uusi tuotealue, joka täydentää erinomaisesti modernia pihaelämän ja hyvinvointituotteiden tarjoomaamme”, sanoo Harvian toimitusjohtaja Tapio Pajuharju.

Kiramin toimitusjohtaja Mika Rantanen ja talousjohtaja Eero Rantanen omistivat yhtiöstä 88 prosenttia. Lisäksi myyjinä ovat vähemmistöosakkaat yhteensä kahdentoista prosentin osuudella.

“Olemme erittäin tyytyväisiä kauppaan. Harvian tuella voimme ottaa seuraavan askeleen kasvumatkallamme ja jatkaa kansainvälistä laajentumista”, kommentoi Kiramin toimitusjohtaja Mika Rantanen.

Kiramin toiminta jatkuu muutoksitta. Ylin johto on sitoutunut työskentelemään yhtiössä vähintään kolme vuotta.

Harvian suurin tehdas Muuramessa

Kiramin liikevaihto edellisellä tilikaudella oli 16 miljoonaa ja Harvian 109 miljoonaa. Harvian pääkonttori ja suurin tuotantolaitos on Muuramessa. Kiramin henkilöstömäärä on sesongista riippuen 40-70. Harvian palveluksessa on yli 600 henkilöä.