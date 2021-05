Suunniteltua kokoelmien kartoitusta: Huittisten museo maakunnallisessa ohjelmassa

Jenni Rantalainen

Huittisten museo on mukana Satakunnan yhdeksän ammatillisesti hoidetun museon kokoelmaohjelmassa. Siinä määritellään kokoelmien kartutuksen ja hoidon periaatteet sekä tavoitteet.

Tarkoituksena on parantaa museoiden kykyä tunnistaa yhteistä maakunnallista kulttuuriperintöä ja kyetä tallentamaan juuri niitä aineistoja, jotka ovat oleellisia maakunnan kulttuuriperinnölle. Päämääränä on lisätä tutkimusta kulttuuriperintöön ja historiaan liittyvistä ilmiöistä.

“Kulttuuri ei tunne rajoja, eikä se pysy meidän rakentamiemme seinien tai kuntarajojen sisällä. Sen vuoksi on tärkeää, että näemme ja ymmärrämme kokonaisuuden. Ja erityisen tärkeää on, että pystymme myös toimimaan yhdessä sen kokonaisuuden säilyttämiseksi. Jokainen museo on tässä kokonaisuudessa enemmän kuin vain palapelin yksi pala”, sanoo maakuntatutkija Akuliina Aartolahti.

Kokoelmaohjelma antaa mahdollisuuden päästä kurkistamaan maakunnan yhteiseen kulttuurivarallisuuteen ja sen säilyttämiseen.