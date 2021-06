Koronatilanne on kehittynyt myönteisesti Kokemäellä. Kaupunki on kokonaisarvion perusteella perustasolla.

Ilmaantuvuusluku Kokemäellä on kahden viikon ajalta vielä korkea 71,2. Tartunnat kuitenkin liittyvät vain yhteen ketjuun. Uusia tapauksia ei ole tullut ilmi yli viikkoon.

Tilanne on parantunut myös Eurassa. Kunta on siirtynyt leviämisvaiheesta kiihtymisvaiheeseen ja on pääsemässä perustasolle, mikäli uusia tapauksia ei ilmene.