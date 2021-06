Kesätyöntekijät ahkeroivat Kaalisaaressa ja Pororannassa: Keräävät roskat, harjaavat hiekat, tarkastavat paikat

Sastamalassa kaupungin kesätyöntekijät ja nuoret 4H-yrittäjät huolehtivat Kaalisaaren ja Pororannan viihtyisyydestä. Heidän tehtävänään on muun muassa pitää huolta siisteydestä.

Rannanhoitajat keräävät roskat sekä harjaavat skeittiparkin ja koriskentän hiekasta. He tarkastavat laiturien sekä alueella olevan pelastus- ja muun välineistön kunnon. Rannanhoitajilla on myös ensiaputarvikkeita. He eivät kuitenkaan ole hengenpelastajia tai uimavalvojia.

Rannanhoitajat työskentelevät kesällä joka päivä 8. elokuuta saakka.