Kinkeriperinne elää väkevänä Sastamalassa, ulkolukujen tenttaamisen sijaan kahvitellaan, jutellaan ja lauletaan

Aarne Ormio / Kirkon kuvapankki

Sastamalassa kinkerit siirtyivät kevättalvesta koronan vuoksi kesään. Tilaisuudet pystytään nyt aloittamaan.

Kunkin kappeliseurakunnan alueella on suunniteltu pidettäväksi kahdet kinkerit. Lukumäärää on jouduttu päällekkäisten töiden vuoksi hieman pienentämään. Tavallisesti kinkereitä on järjestetty jopa viidetkymmenet.

Ensimmäiset kinkerit pidetään Suodenniemellä Auli ja Jaakko Horellilla torstaina 17. kesäkuuta kello 18. Valtaosa tilaisuuksista järjestetään heinä-elokuussa ja sään salliessa ulkosalla.

Ei enää lukuläksyjen kuulustelua, kinkereillä kahvitellaan ja jutellaan

Kinkerit, lukukinkerit tai lukuset olivat alkujaan kirkon pitämiä kristinopin kuulustelutilaisuuksia. Sittemmin ulkolukujen tenttaaminen on jäänyt historiaan. Kinkereillä keskustellaan papin valmisteleman alustuksen pohjalta, kahvitellaan, lauletaan, kerätään kolehti ja jutellaan kylän kuulumisista.