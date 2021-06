Eniten Pirkanmaalla: Sastamalassa puolet uudesta valtuustosta yrittäjiä

Eduskunta

Yrittäjiä valittiin Sastamalassa suhteellisesti eniten valtuustoon Pirkanmaalla. Osuus on puolet.

Sastamalassa yrittäjätaustaisia valtuutettuja on tulevalla kaudella 22. Valtuustossa on yhteensä 43 jäsentä. Tarkalleen yrittäjien osuus on 51,2 prosenttia.

Maakunnassa keskimäärin valtuutetuista lähes joka kolmas on yrittäjä.

“Vaaleissa saatu tulos antaa erinomaiset lähtökohdat kuntien kehittämiseen, sillä kunnan ja siellä toimivien yritysten hyvinvointi kulkevat käsi kädessä”, sanoo Pirkanmaan Yrittäjien elinkeinoasioiden päällikkö Maria Virtanen.

Yrittäjäjärjestö on poliittisesti sitoutumaton.