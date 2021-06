Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluista tukkapöllyä Pirkanmaan sairaanhoitopiirille

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on saanut aluehallintovirastolta huomautuksen. Taustalla ovat viiveet hoitoon pääsyssä lasten ja nuorten mielenterveyspalveluissa.

Aluehallintovirasto on valvonut asiaa pian kahden vuoden ajan. Ensimmäisen kerran sairaanhoitopiiriä huomautettiin viime kesänä. Tämän jälkeen määräaikojen noudattamisessa on havaittu edelleen puutteita ja esille on noussut myös lasten- ja nuorisopsykiatrian vuodeosastojen ylipaikkatilanne.

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on ryhtynyt asiassa toimiin. Uuden nuorisopsykiatrian päiväosaston on määrä aloittaa toimintansa elokuussa. Kuntien kanssa on ryhdytty keskusteluihin palveluiden riittävyyden takaamiseksi ja hoidon porrastamiseksi.

Aluehallintovirasto odotttaa sairaanhoitopiiriltä jatkoselvitystä marraskuun puoliväliin mennessä.