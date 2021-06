Kokemäenjoella selvitellään voimalaitosten ohittamista kalateillä. Hankkeessa laaditaan alustavat ratkaisumallit.

Visiona on, että 2030-luvulla voimalaitokset on ohitettu kalateillä. Vaelluskaloilla on luontaiset kutualueet. Tämä mahdollistaisi uudenlaisen kalastus- ja matkailuelinkeinon.

Hanketta vetää Kokemäenjoen reitin kunnostusyhdistys. Se on parhaillaan anomassa esisuunnittelulle rahoitusta kunnilta ja muista lähteistä.

Sastamalan kaupunki on myöntämässä 3 000 euron avustuksen.