Sastamala kasvaa juhannuksena 30 prosenttia

Juhannuksena ihmiset matkustavat mökeille. Isoissa kaupungeissa on autiota.

Tilastokeskuksesta kehittämispäällikkö Pasi Piela ja yliaktuaari Ossi Nurmi ovat määritelleet paikkakunnille teleoperaattoridataan perustuvan juhannuskertoimen. Se kuvaa juhannuspäivän väkimäärää suhteessa tavanomaiseen väestöön.

Sastamala on saanut juhannuskertoimeksi 1,3. Kaupungin alueella väestön määrä on siis juhannuksena 30 prosenttia suurempi kuin normaalisti. Punkalaitumen juhannuskerroin on 1,6, Kokemäen 1,5 ja Säkylän 1,2. Huittinen sen sijaan pienenee arvolla 0,9.

Eri paikkakuntien juhannuskertoimia voi tutkia täällä.