Kaupunki myötämielinen Tyrvään meijerin myynnille, suunnitteilla mm. asuntoja

Sastamalassa kaupunki myy komealla paikalla Vammaskosken sillan pielessä olevan entisen Tyrvään meijerin JuVa Rakentajat Oy:lle. Asiasta on valmisteltu sitova esisopimus.

Rakennusliike kunnostaa entisen meijerin liike- ja asuinkäyttöön. Alkuperäinen rakennus säilytetään ja peruskorjataan. Meijeri edustaa 1940-luvun tehdasrakentamista ja siinä on piirteitä 1920-luvun klassismista sekä sen jälkeisestä funktionalismista.

Rakennuksen kauppahinnaksi on sovittu 40 000 euroa. Tontti vuokrataan viidenkymmenen vuoden sopimuksella. Indeksiin sidottu vuosivuokra on 10 500 euroa. Vuokralaisella on oikeus lunastaa tontti omaksi ensimmäisen viiden vuoden aikana 210 000 euron hinnalla.

Esisopimuksen mukainen kauppa- ja maanvuokrasopimus tehdään, kun rahoitus rakennusliikkeen hankkeelle on varmistunut ja rakennuslupa on saatu. Kaupungin tulee irtisanoa nykyiset vuokralaiset siten, että rakennus on vapaa viimeistään ensi vuoden loppuun mennessä.

Asia hyväksyttiin kaupunginhallituksessa yksimielisesti.

Esisopimus raukeaa, ellei kauppa- ja maanvuokrasopimusta ole tehty ensi vuoden loppuun mennessä.