Satakunnassa merkittävä riski kiihtymisvaiheeseen luisumisesta, Kokemäellä neljä uutta tartuntaa

HUS

Koronatilanne on heikentynyt Satakunnassa. Alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmä kokoontui aikaistetusti.

Maakunta on vielä epidemian perustasolla. Kiihtymisvaiheeseen siirtyminen on kuitenkin lähellä.

Tapausten määrä on kasvanut selvästi. Koko maakunnassa sairastumisia todettiin viime viikolla neljä. Kuluvalla viikolla niitä on jo 36. Karanteeniin asetettuja on erityisen suuri määrä.

Kokemäellä on tullut ilmi neljä uutta tapausta. Sairaanhoitopiiri kuitenkin huomauttaa, että ne liittyvät rajattuihin tartuntaketjuihin.

Alustavan arvion mukaan merkittävä osa tuoreimmista tapauksista on herkästi tarttuvaa deltavarianttia. Lopullisia tietoja odotetaan.