Koronatilanne kääntymässä parempaan Satakunnassa, uudet tapaukset suurelta osin jatkotartuntoja

Satakunta on pysynyt koronan perustasolla, vaikka ilmaantuvuus onkin vielä noussut. Tilanne on kääntymässä parempaan.

Uusia sairastumisia on kahden edeltävän viikon ajalta 60. Kokemäelle on kirjattu viisi tartuntaa ja Säkylään yksi. Ilmaantuvuus on 27,8 per satatuhatta asukasta.

Suurelta osin uudet tapaukset ovat olleet jatkotartuntoja tunnetuista tartuntaketjuista. Nämä tartuntaketjut ovat hyvin hallinnassa ja pysäytettävissä.

Alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmä muistuttaa jokaista omien valintojen ja toiminnan merkityksestä. Suosituksia on aiheellista noudattaa ja rokotukset ottaa heti, kun mahdollisuus on.