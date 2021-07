Lear on oman elämänsä kuningas

Joanne Greenwood

Romulan Taiteellinen Teatteri tuo näyttämölle Learin. Esitys jatkaa brittiyhteistyössä toteutettavien Shakespeare-tuotantojen sarjaa.

Ohjaaja Dan Phillips on sovittanut William Shakespearen tekstiin pohjautuvan näytelmän RTT:lle. Lear on sovituksessa oman elämänsä kuningas, mutta väsynyt elämäntyöhönsä. Hän etsii uutta alkua, uutta elämäntapaa. Muutoksen on tarkoitus käynnistyä Learin järjestämästä spektaakkelista.

Dan Phillips ohjaa RTT:lle ensimmäisen kerran. Esityksen visualisoinut Joanne Greenwood on tuttu myös kaikista aikaisemmista Shakespeare-tuotannoista.

Rooleissa ovat Pauli Kylväjä, Kaisa Tuominen, Sanna Niemelä, Sanni Kero, Santeri Mäensivu, Kati Juurikka, Susanna Lehtonen, Jaakko Karjula, Miikka Yli-Hongisto, Pekka Pantsu, Marjo Ventola ja Tanja Myllyoja.

Näytelmä esitetään Sastamalassa Kiikassa Vanhalla paloasemalla ja Vammalassa Vanhalla Shellillä sekä Nauvossa palokunnantalolla.

Lear sisältää voimakkaita kohtauksia, kuten kaikki Shakespearen kuningasnäytelmät. Esityksessä ei ole väliaikaa.

Osa loppuunmyytyjä, paikkoja rajoitetusti

Esityksistä useampi on varattu täyteen, loputkin ovat täyttymässä. Katsomot ovat rajalliset.

Shakespearea neljännesvuosisata

Aiemmin RTT on toteuttanut brittiyhteistössä Shakespearen näytelmät Myrsky (1996), Kesäyön uni (2001), Romeo + Julia (2006), Miten äkäpussi kesytetään (2011), Macbeth (2013) ja Myrsky (2016). Chris Springin ohjauksia ovat kolme ensimmäistä ja viides, neljännen ohjasi Ian Nicholson sekä jälkimmäisen Myrskyn Eloise Lally. Joanne Greenwood on visualisoinut kaikki RTT:n Shakespeare-tuotannot.

Romulan Taiteellinen Teatteri: Lear, ohjaus Dan Phillips, visualisointi Joanne Greenwood. Kiikassa Vanhalla paloasemalla, Kiikanojantie 11, la 17.7. klo 20, su 18.7. klo 16 ja 20, ti 20.7. klo 20, ke 21.7. klo 20, pe 23.7. klo 23.59, su 25.7. klo 16 ja 20, ti 27.7. klo 20, ke 28.7. klo 20, Vammalassa Vanhalla Shellillä, Asemakatu 26, to 29.7. klo 20, Nauvossa palokunnantalolla, Norrstrandsvägen 30, la 31.7. klo 18. Liput Sastamalan esityksiin 15/10 €. Varaukset www.romulantaiteellinenteatteri.com ja p. 045 128 4127.