Helle kuivattaa ikäihmisiä Pirkanmaalla, Tays muistuttaa juomisesta

Pixabay

Pirkanmaalla on helteistä kärsineitä ikäihmisiä tullut Taysin päivystykseen yhä enemmän. Moni on tarvinnut suonensisäistä nesteytystä sairaalassa.

“Varsinkin ikäihmisten täytyy kuumilla kesäkeleillä pitää huolta riittävästä juomisesta, mutta liiallisuuksiin ei pidä mennä”, sanoo Taysin geriatrian ylilääkäri Esa Jämsen.

Kuivumisen vaara on suuri etenkin muistisairailla, jotka eivät välttämättä muista juoda eivätkä osaa reagoida voinnin muutoksiin. Toinen riskiryhmä ovat nesteenpoistolääkkeitä käyttävät.

Ikäihmisellä kuivumisen merkkejä ovat yleiskunnon heikentyminen, väsymys ja voimattomuus. “Kuivuminen voi näyttäytyä myös kaatumisina tai muistisairaalla potilaalla sekavuutena”, Jämsen kertoo.

Normaalisti iäkkään nestetarve on vuorokaudessa kolmisen desilitraa kymmentä painokiloa kohti.

Toisaalta ylenpalttista juomista on syytä välttää. Taysissa on nähty myös potilaita, joilla on kertynyt nestettä elimistöön aiheuttaen turvotuksia, hengenahdistusta tai suolatasapainon häiriöitä.