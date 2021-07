Harvia kehuu Kiramin tulosta

Kirami

Kirami teki Harvian mukaan kuluvan vuoden toisella neljänneksellä hyvän tuloksen. Yhtiö osti kylpytynnyrivalmistajan loppukeväästä.

Lähes kaikilla Harvian päämarkkinoilla kysyntä on ollut vahvaa. Tilatut tuotteet on kyetty toimittamaan, vaikka raaka-aineiden ja komponenttien saatavuudessa on ollut haasteita.

Kiramin talousluvut yhdistettiin Harvian lukuihin toukokuun lopulla. Alustavien laskelmien mukaan Harvian liikevaihto alkuvuodelta on noin 86,4 miljoonaa ja oikaistu liiketulos noin 24,4 miljoonaa.

Yhtiö julkaisee puolivuotiskatsauksensa 12. elokuuta.