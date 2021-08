Uusi tartunta Sastamalassa, Pirkanmaa siirtyi leviämisvaiheeseen

HUS

Sastamalassa on koronatapausten määrä noussut.

THL:n tartuntatautirekisteriin lisättiin yksi sairastuminen. Koko epidemian ajalta niitä on 113.

Tartuntatautirekisteriin tiedot voivat päivittyä takautuvasti ja viiveellä.

Pirkanmaalla todettiin sairaanhoitopiirin mukaan 46 uutta tapausta. Fimlab tutki maanantaina 1 020 näytettä.

Huonompaan suuntaan kehittyneen koronatilanteen myötä Pirkanmaa on luisunut jälleen leviämisvaiheeseen. Tartuntoja tuli viime viikolla ilmi 521, mikä on enemmän kuin koskaan aiemmin epidemian aikana. Sairaalahoidon tarve on myös kasvanut.