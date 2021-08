Kiikan Venetsialaiset siirtyy vuodella, Yli-Kirra elää peruttu

Koronatilanteen raju heikkeneminen ja rajoitusten kiristyminen vaikuttaa tapahtumien järjestämiseen.

Sastamalassa Kiikan Venetsialaiset siirtyy vuodella eteenpäin. Tapahtuma oli määrä järjestää elokuun viimeisenä viikonloppuna. Uusi ajankohta on lauantai 27.8.2022. Esiintyjät pysyvät ennallaan. Kiikan Venetsialaisia tähdittävät Katri Helena, Jonne Aaron sekä Ville Liimatainen ja Ajomiehet. Jo ostetut liput käyvät sellaisenaan.

Järjestäjien mukaan päätös oli raskas, mutta välttämätön. Ihmisten terveyttä ei haluta riskeerata.

Punkalaitumella Talonpoikaismuseo Yli-Kirran perinnetapahtuma Yli-Kirra elää on peruttu. Se oli määrä toteuttaa tulevana viikonloppuna. Museo on kuitenkin avoinna. Ensi vuonna on määrä järjestää perinteinen Kaikkien Aikojen Maatalousnäyttely tutulla paikallaan heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna.