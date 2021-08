Korkeushyppääjä Ella Junnilalla tie nousi pystyyn karsinnassa Tokion olympialaisissa. Tulokseksi jäänyt 186 ei riittänyt jatkoon.

"Kun alkukesästä jalat eivät oikein olleet vireessä, niin nyt ne ovat, mutta kun on niin vähän hyppyjä alla, hyppy ei pysy vakiona", Ella Junnila harmitteli.

Kovatasoisessa karsinnassa loppukilpailuun vaadittiin 195.

Ella Junnila on kotoisin Kiikasta. Hän on Vammalan seudun Voiman kasvatti. Junnilan nykyinen seura on Tampereen Pyrintö.