Huittisissa, Kokemäellä ja Säkylässä taattava turvavälit

Lounais-Suomen aluehallintovirasto on antanut turvavälejä koskevan määräyksen eteläiseen Satakuntaan. Se astuu voimaan muun muassa Huittisissa, Kokemäellä ja Säkylässä.

Päätös koskee sisätiloissa yli kymmenen henkilön ja ulkona yli viidenkymmenen henkilön yleisiä kokouksia ja yleisötilaisuuksia. Se velvoittaa myös elinkeinonharjoittajia, mutta ei ravintoloita, joiden toimintaa säädellään valtioneuvoston päätöksin.

Tilojen käyttö on järjestettävä siten, että lähikontaktit on mahdollista välttää. Asiasta on laadittava kirjallinen suunnitelma. Tiloja ei voi käyttää, jos toimintaa ei pystytä lain edellyttämällä tavalla järjestämään.

Määräys on voimassa 16.8.-14.9.