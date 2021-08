Törkeästä ryöstöstä kuroutui auki rikosvyyhti: Kytky myös Sastamalaan

Poliisi

Miltei parin vuoden takaisesta törkeästä ryöstöstä avautumaan lähtenyt rikosvyyhti on osoittautunut laajaksi kokonaisuudeksi. Sillä on kytky myös Sastamalaan.

Virtain poliisi on saanut esitutkinnan valmiiksi. Työhön on osallistunut poliiseja myös Sastamalasta sekä useilta muilta paikkakunnilta Pirkanmaalta ja Keski-Suomesta.

Vyyhti lähti paljastumaan joulukuun alussa vuonna 2019 tehdystä törkeästä ryöstöstä. Ruovedellä neljä henkilöä tunkeutui paikkakuntalaisen miehen asuntoon. Yksi välittömästi teon jälkeen kiinniotetuista oli sastamalalainen nainen. Teon motiivi oli pieni velka.

Avautuneen kokonaisuuden esitutkinnassa kirjattiin kolmisenkymmentä pakkokeinoa, suoritettiin kymmenen kotietsintää ja noudettiin useita henkilöitä kuulusteluun. Takavarikkoon on päätynyt huumausaineiden käyttövälineitä ja vähäisiä määriä huumausaineita.

Pääepäilty on ollut asian johdosta pidätettynä. Häntä epäillään yhteensä neljästätoista eri rikoksesta.

Epäiltyjä on yhteensä viisitoista. Pääosin he ovat virtolaisia nuoria aikuisia. Rikosnimikkeitä on 26.