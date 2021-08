"Kärkisijoilta löytyvät tuttujen kirjailijoidemme hahmot": Tatu ja Patu sekä Koiramäki suosikkeja

Katja Tähjä

Niclas Mäkelä

Aino Havukaisen ja Sami Toivosen sekä Mauri Kunnaksen kirjat houkuttelivat lukijoita kesällä. Tämä näkyy tuoreissa tilastoissa.

"Lasten- ja nuortenkirjojen kärkisijoilta löytyvät tuttujen kirjailijoidemme hahmot Tatu ja Patu sekä Koiramäen väki", paljastaa Kirjakauppaliiton toimitusjohtaja Laura Karlsson. Hän tutkii kesä-heinäkuun myyntilistauksia.

Ensimmäisellä sijalla on Aino Havukaisen ja Sami Toivosen uutuus Tatu ja Patu kesäleirillä. Aina suosikin ei tarvitse olla aivan tuorekaan. Kolmanneksi singahtanut Tatu ja Patu Helsingissä on julkaistu vuonna 2012. Mauri Kunnaksen vuonna 2015 ilmestynyt Kesä Koiramäessä on neljäntenä.

Lasten- ja nuortenkirjojen myynti on vuoden alkupuoliskolla kasvanut seitsemän prosenttia verrattuna viime vuoteen. Yleisessä kirjallisuudessa nousua on 2,9 prosenttia.