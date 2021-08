Huittisissa koronatilanne pahentunut, Kokemäellä huonoimpia Satakunnassa

Korona on leviämisvaiheessa Satakunnassa.

Kokemäellä neljäntoista vuorokauden ajalta laskettu ilmaantuvuus 285,2 on maakunnan toiseksi korkein. Uusia tartuntoja on todettu kaksikymmentä. Huittisissa tilanne on huonontunut. Ilmaantuvuus 130,8 on kolmanneksi korkein ja tapauksia on tullut ilmi kolmetoista.

Uudet tartunnat keskittyvät voimakkaasti maakunnan eteläosaan, jossa niistä on todettu lähes neljä viidestä.

Säkylässä tilanne on kuitenkin parantunut. Uusia tapauksia on kaksi ja ilmaantuvuus 30,1.

Koronan deltavariantti on edelleen selkeästi valtavirus sekä koko maassa että Satakunnassa.