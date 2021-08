Huittinen tutuksi naapurustosuunnistuksessa

Taideakseli

Naapurustosuunnistukseen ehtii osallistua vielä sunnuntaina Huittisissa. Mukaan tarvitsee vain älypuhelimen ja reipasta mieltä.

Aloitus on Wanhan VPK:n seinässä. Rasteja on Lauttakylässä kuusi. Mitaltaan noin seitsemän kilometrin lenkki taittuu kätevästi pyöräillen. Lisäksi aktiivisimmille löytyy kylistä neljä rastia.

"Nyt on hieno mahdollisuus heittäytyä turistiksi omassa lähiympäristössä! Samalla ulkopaikkakuntalaiset voivat tulla selvittämään, miksi niin moni on hulluna Huittisiin", kannustaa toteutuksesta vastaava Susanna Lahtinen Know Your Hoods -palvelusta. "Kiehtovimpia kohteita ovat mielestäni Sahkon muraali, Ripovuoren näköalapaikka ja tunnelmallinen Kukonharjan kylä", hän vinkkaa.

Osallistujien kesken arvotaan palkintoja.

Naapurustosuunnistuksen ohjeet ja rastit löytyvät tästä.