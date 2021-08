Merikarhun jäljissä Karkusta Reposaareen: Moposaattue avaa uuden matkailureitin

Lasse Lovén

Sastamalan Karkusta Porin Reposaareen on valmistunut uusi luonto- ja kulttuurivaellusreitti Merikarhun kierros. Avausajon suorittaa juhlavasti moposaattue torstaina.

Merikapteeni Paul Aarnio syntyi Reposaaressa vuonna 1892 ja lähti merille 14-vuotiaana. Hän muutti sodan aikana Karkkuun asumaan Rautaveden rannalle. Sieltä Aarnio matkusti vuosittain kolmipyöräisellä Erkkola-mopollaan Reposaareen pitkin Kokemäenjoen rantateitä ja tutki mielenkiintoisia paikkoja.

Merikarhun kierros on Joutsenten reitin ja Karhuseudun yhteishanke, joka on syntynyt Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston osittaisella tuella. Hankkeen vastuuyhteisö on Selkämeren Ystävät.

Avausajon vetää punainen kolmipyöräinen Erkkola-mopo, jota seuraa Kokemäenjokivarren pappamopokerholaisten saattue. Toteutukseen osallistuu myös Lions Club Karkku.