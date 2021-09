Sastamalalainen Saara Esko on yksi parhaiten menestyneistä suomalaisista naislentopalloilijoista. Hänet on nimetty lajin kotimaiseen Hall of Fameen eli kunniagalleriaan.

Ammattilaisena Saara Esko on pelannut sekä kotimaassa että ulkomailla yli kahdenkymmenen vuoden urallaan. Hän on edustanut Suomea 117:ssa maaottelussa.

Kunniagalleriassa on yhteensä 27 jäsentä.