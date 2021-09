Polkupyöräilytapahtuma näkyy eri puolilla Sastamalaa

Sastamalassa järjestetään lauantaina polkupyöräilytapahtuma VELO Sastamala.

Kaalisaaressa ja Hopun alueella on muun muassa näytteilleasettajia, BMX- ja enduronäytöksiä, ruokailua ja toimintapisteitä. Sastamalan Opistolla on esillä vanhoja fillareita, muun muassa Huittisissa ja Keikyässä käytössä olleet polkupyörät 1800-luvun lopulta. Kylissä on myös ohjelmaa.

Kuntoajo Tour De Sastamala ja useat pyöräilyreitit aiheuttavat normaalia enemmän liikehdintää ja poikkeavia liikennejärjestelyjä eri puolilla kaupunkia.

Lisätietoja tapahtumasta on sen kotisivuilla.