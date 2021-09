Porin prikaatissa varusmiehillä on todettu lisää koronatartuntoja Niinisalossa. Säkylässä ei ole yhtään sairastunutta.

Niinisalossa uusia tapauksia on tullut ilmi kuusi. Ne liittyvät aiempaan altistumisketjuun. Sairastuneita on yhteensä kuusitoista. He ovat kaikki varuskunnassa palvelusjaksolla.

Varotoimenpiteenä on karanteeniin asetettu noin 90 varusmiestä.