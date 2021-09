Säkylässä tehty ruokaa jo miljoonasta kilosta särkeä

Järvikalan otollinen kalastusaika on alkamassa. Säkylässä esimerkiksi särkeä käytetään raaka-aineena Apetitin tehtaalla. Särkeä on välillä roskakalaksikin nimitelty, mutta tästä maineesta halutaan eroon.

Lähikalan hyödyntäminen edesauttaa vesistöjen hyvinvointia. "Särkikalojen suuri määrä lisää rehevöitymistä. Siksi näiden kalojen määrää on pyritty vähentämään hoitokalastuksella", kertoo Pyhäjärvi-instituutin toiminnanjohtaja Teija Kirkkala.

Apetit on tuonut markkinoille erityiset järvikalatuotteet. "Tähän mennessä järvikalatuotteisiin on käytetty noin miljoona kiloa särkeä", ynnää tuoteryhmäpäällikkö Hanna Pere. Yhtiö on mukana useissa Pyhäjärvi-instituutin hankkeissa, jotka tähtäävät vesistöjen tilan parantamiseen.

"Särkikalojen kalastuksella on järven ravinnekuormalle merkittäviä vaikutuksia. Esimerkiksi Säkylän Pyhäjärvestä poistuu noin neljännes vuosittaisesta fosforikuormituksesta kalansaaliin mukana", toteaa Teija Kirkkala. "Myös kalakantojen oikealla rakenteella on merkitystä vesistöjen kestävään ekologiaan", hän jatkaa.

Apetit haluaa jatkossa panostaa kalaraaka-aineen toimitusvarmuuden kehittämiseen.