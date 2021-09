Oppailta tunnustus Keikyään: Riippusillan kunnostaminen oli matkailuteko

Sastamalassa paikalliset matkailuoppaat antavat Reisuköpin eli Matkasauvan Keikyän Perikunnalle. Tunnustus myönnetään Keikyän riippusillan kunnostamisesta.

Kokemäenjoen ylittävä Keikyän riippusilta on osa valtakunnallisesti arvokasta kulttuuriympäristöä. Se on paitsi arkinen kulkureitti myös merkittävä matkailukohde.

"Keikyän riippusillan kunnostaminen oli huomattava matkailuteko", sanoo Sastamalan Oppaiden puheenjohtaja Eija Vaateri. "Matkailuoppaat ovat vuosien varrella tuoneet riippusillalle lukuisia ryhmiä. Kohde selkeästi kiinnostaa. Nyt on todella suuri ilo esitellä peruskorjattua riippusiltaa ja myös kertoa mittavista talkoista", hän jatkaa.

Päättyneenä kesänä ja vielä syksylläkin Keikyän Perikunta on pitänyt kahvilaa riippusillan Pehulan puoleisessa päässä. "Matkailijoiden – niin opastettujen kuin omatoimistenkin – kannalta on todella hienoa, että riippusillan tuntumassa on palveluja", Eija Vaateri sanoo. "Riippusillalta saareen laskeutuvia portaita ja eväspaikkaa on samoin kovasti kiitelty."

Matkailukohteena Keikyän riippusilta on monipuolinen. "Paikalle voi tulla yksin tai porukalla, päivällä tai yöllä, kesällä tai talvella. Riippusillan voi ylittää polkupyörällä tai alittaa kanootilla. Sen historia on kiehtova ja tarinoita on oppailla monta kerrottavaksi", Eija

Vaateri kuvailee.

Keikyän riippusillan voi nähdä opastettuna esimerkiksi Keikyästä käsin -kierroksella. Elämysretki tutustuttaa paikalliseen käsityöyrittäjyyteen.

Reisuköppi on tunnustus yhteistyökumppanille

Sastamalan Oppaat jakaa Reisuköpin eli Matkasauvan joka vuosi. Tunnustus myönnetään kiitoksena hyvästä yhteistyöstä.

Valtakunnallinen Suomen Opasliitto on perustettu vuonna 1974 ja Sastamalan Oppaat vuonna 1979.

Sastamalan matkailuoppaiden lisäksi Sastamalan Oppaisiin kuuluvat myös Huittisten, Punkalaitumen ja Lavian matkailuoppaat.

Sastamalan Matkasauvat eli Reisuköpit

2021 Keikyän Perikunta: Keikyän riippusillan kunnostaminen

2020 Huittisten museo

2019 Sastamala Gregoriana

2018 Suomen vanhan kirjallisuuden päivät ry

2017 Ritajärven luonnonsuojelualue

2016 Galleria Akseli

2015 Nahkaverstas Eliisa Marjaana

2014 Talonpoikaismuseo Yli-Kirra

2013 Herra Hakkaraisen talo

2012 Lahjatalo ja Galleria Ansa Puntalo

2011 Herkkujuustola

2010 Anneli Keinonen Oy