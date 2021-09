Raha löytyi: Kuivaluodon laituri mahdollista uusia nopeasti Sastamalassa

Sastamalassa Kuivaluodon laituri on mahdollista uusia jo kuluvan vuoden aikana. Määräraha löytyi käyttösuunnitelmasta.

Kuivaluodossa oleva vanha laituri on huonossa kunnossa ja vaarallinen. Yhdyskuntatekniikan investointien käyttösuunnitelmassa on aiemmin varattu rahaa Karkun venelaiturille. Summasta on vielä jäljellä noin 27 000 euroa. Pohjatutkimusten perusteella venelaituri kuitenkin vaatii raskaamman toteutuksen.

Käyttösuunnitelmaa on tarkoitus muuttaa siten, että Karkun venelaituriin varattua määrärahaa voidaan käyttää Kuivaluodon laiturin uusimiseen. Karkun venelaituriin tarvittava määräraha puolestaan tarkentuu tulevien vuosien talousarvioon.

Kuivaluodon laiturin uusimisen tarve on todettu Kuivaluodon-Oksalon-Liekosaaren luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelmassa. Sen laati hiljattain eläkkeelle siirtynyt kaupungin maaseutujohtaja Katariina Pylsy. Valtuustoaloitteen Kuivaluodon laiturin uudistamisesta jättivät Pentti Jarkko (kesk.) ja Lauri Tapio (kok.).

Asia on teknisen lautakunnan käsiteltävänä.