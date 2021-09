Vähä-Tiisala nyt myynnissä Mouhijärvellä, hinta 180 000 euroa – Kilpailu käydään liiketoimintasuunnitelmilla

Sastamalan kaupunki

Sastamalan kaupunki myy Mouhijärvellä Vähä-Tiisalan ratsutilan. Ostajalta edellytetään liiketoimintasuunnitelmaa.

Kokonaisuuteen kuuluu yksitoista rakennusta ja kolmisen hehtaaria maa-alueita. Myyntihinta on 180 000 euroa.

"Vähä-Tiisalan ratsutila sijaitsee maisemallisesti avoimella paikalla ja on merkittävä osa perinteistä kulttuuri- ja viljelysmaisemaa. Myös liiketoiminnallisesti ajatellen sijainti valtatien 11 varrella, lähellä Häijään liikekeskusta, on varsin hyvä", luonnehtii kaupungingeodeetti Arto Vuorijärvi. "Tilan tulevalla omistajalla on tarvittaessa mahdollisuus hyödyntää lähialueilla sijaitsevia, kaupungin omistuksessa olevia peltoalueita", hän jatkaa.

Myynti tapahtuu käänteisen kilpailutuksen mallilla. Hinta on määritelty ennalta. Varsinainen kilpailu käydään kiinteistön tulevaa käyttöä kuvaavalla liiketoimintasuunnitelmalla. Kriteereinä arvioinnissa käytetään toiminnan sopivuutta paikkaan ja olemassa oleviin rakennuksiin, syntyviä työpaikkoja, toiminnan vaikutuksia aluetalouteen, toiminnan paikkakunnalle antamaa näkyvyyttä sekä toiminnan tuomia uusia palveluita.

"Olemme koonneet kaupungin elinkeino- ja maankäyttöyksiköistä työryhmän, joka arvioi kilpailutukseen osallistuvat liiketoimintasuunnitelmat", Arto Vuorijärvi kertoo.

Tarjoukset tulee jättää viimeistään 31. lokakuuta.

Tilalla ei ollut perillisiä, kulttuurihistoriallisesti merkittävä kohde päätyi kaupungille

Kaupunki sai Vähä-Tiisalan haltuunsa valtioneuvoston päätöksellä. Omistaja oli kuollut perillisittä.

Alueella on pitkä historia. Juuret kantavat jopa useiden satojen vuosien päähän.

Tiisalan kartano perustettiin 1590-luvulla yhdistämällä viisi tilaa. Vähä-Tiisala lohkottiin siitä itsenäiseksi vuonna 1789. Nykyinen rakennuskanta on peräisin 1800-luvulta ja 1900-luvun alusta.

Vähä-Tiisala muodostaa ajallisesti yhtenäisen ja aikakauttaan hyvin edustavan kokonaisuuden. Rakennuksia ei ole juurikaan purettu, osa niistä on suojeltuja. Tehdyt korjaukset ovat olleet maltillisia. Kaupunki on teetättänyt kokonaisuudesta kuntoarvion.

Rakennukset vaativat kunnostamista ennen käyttöönottoa.