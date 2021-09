HUS

Kokemäellä todettiin koronatartunta Tulkkilan koulussa.

Kaupungin mukaan sairastunut on 4A-luokan oppilas. Tartuntatautiviranomainen on asettanut altistuneen luokan karanteeniin. Asianosaisia on informoitu viestillä Wilma-järjestelmässä.

Tartuntatautijäljitys ottaa altistuneisiin henkilökohtaisesti yhteyttä. Heille annetaan ohjeet jatkotoimenpiteistä.

Tulkkilan koulun oppilaiden ja henkilökunnan tulee toistaiseksi hakeutua matalalla kynnyksellä koronatestiin.