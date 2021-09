VaLePa voittoon Tiikereistä iloisella ilmeellä – "Tunnelma oli mahtava"

Mestaruusliigassa Vammalan Lentopallo avasi kauden voitokkaasti. Tiikerit kaatui 3-1 (25-17, 25-11, 20-25, 25-15).

Ottelu alkoi tasaisesti. Mikko Eskon syöttövuorolla Severi Savonsalmi hyökkäsi nätin siirron ja otti torjunnan Antti Leppälän keskihyökkäyksestä. Tähän vielä Jiri Hännisen hyökkäys, niin pukkipaidat menivät ratkaisevaan johtoon.

Toinen erä oli VaLePan selkeää hallintaa. Joukkue innostui erilaisiin näyttäviin kuvioihin.

Pitkän erätauon huilattuaan Tiikerit innostui puolustamaan kuin hurmoksessa. Roope Keskisen mukaantulo piristi joukkueen keskihyökkäystä. Joska Försti ruokki näyttävästi ja tehokkaasti. Rami Rekomaan viheliäisillä aloitussyötöillä Tiikerit karkasi erävoittoon.

Neljännessä erässä pukkipaidat palasivat takaisin omalle tasolleen.

"Tunnelma oli mahtava ja aivan erilainen kuin viime kaudella, kun pelasimme tyhjille katsomoille", sanoi päävalmentaja Janne Kangaskokko. "Jonkun verran on tekemistä ja kehittämistä, mutta kausi on alussa", hän luotasi.

VaLePa on erittäin hyvähenkinen ryhmä ja se heijastuu kaikessa tekemisessä. Vaihtopelaajat ovat aktiivisesti pelissä mukana ja heidän kannustuksensa tuo eloa koko areenalle. Jiri Hänninen kuritti entistä seuraansa hyvillä tehoilla ja tarkalla vastaanotolla. Mikko Karjarinta on saanut lisää voimaa ja se näkyy terävämpänä liikkeenä. Severi Savonsalmi päättää näyttävästi siirtohyökkäyksiä ja bonuksena kolme ässää. Sakari Mäkinen pelasi vähillä virheillä ja syötti näyttävimmät ässät. Vaihdosta peliin tullut Alberto Cavasin hyökkäsi muutamaan otteeseen todella tulisesti. Mikko Esko on hakenut pelaamiseen hypärillä uutta intoa ja sitä tuntuu riittävän.

VaLePa kohtaa lauantaina vieraissa Akaa-Volleyn.

Tilasto