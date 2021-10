Pakari palautettiin palvelusetelituottajaksi Punkalaitumella – Puutteet korjattu

Pixabay

Punkalaitumella toimiva Esperin Hoivakoti Pakari on palautettu Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelusetelituottajaksi. Yksikkö poistettiin rekisteristä tilapäisesti viime marraskuussa perustuen puutteisiin palvelu- ja hoitokäytännöissä.

Pakari on ollut sekä aluehallintoviraston että Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelujen valvonnassa. Uusia asiakkaita yksikköön ei ole sijoitettu. Esimerkiksi neuvonta- ohjaus- ja valvontakäyntejä on tehty useita.

Aiemmin havaitut puutteet hyvissä palvelu- ja hoitokäytännöissä ovat korjaantuneet. Osa toimenpiteistä on vielä kesken, mutta palveluntuottaja on osoittanut keinot asioiden kuntoon saattamiseksi. Henkilöstömitoitus on viimeaikaisessa seurannassa täyttänyt asetetut vaatimukset.