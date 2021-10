"Helppoja pelejä ei tässä sarjassa ole" – VaLePa nälkäisenä Mestarien liigaan

Suomen Lentopallo

VaLePa aloittaa kauden ottelut seurajoukkueiden kovimmassa sarjassa eli Mestarien liigassa. Joukkue kohtaa Draisma Dynamo Apeldoornin.

"Alankomaiden huippujoukkueesta on kyse. Apeldoorn on liikkuva ja hyvin puolustava joukkue", luonnehtii päävalmentaja Janne Kangaskokko. Joukkue on Alankomaiden mestari kahdelta viime kaudelta. "Meidän vahvuudet ovat ennen kaikkea fyysisyys, niin pituuden ja voimankin puolesta, sekä parempi tekninen taso", Kangaskokko listaa pukkipaitojen vahvuuksia.

VaLePan kunto ja tilanne yleisesti on hyvä. Luonnollisesti hakkuri Jerome Crossin loukkaantumiset heittävät synkkää varjoa.

"Vastaan asettuu nuori, taisteleva ja tekninen joukkue, joka tekee kovasti töitä puolustuksessa. Uskon kuitenkin meidän tason riittävän", arvioi Mikko Esko. "Helppoja pelejä ei tässä sarjassa tietenkään ole, joten kovaa täytyy pelata."

Tuttuun tapaan VaLePa nähdään Mestarien liigassa nimellä Ford Store Levoranta.

Yle näyttää ottelun Alankomaista suorana Areenassa keskiviikkona kello 21 Suomen aikaa ja jälkilähetyksenä TV2:ssa kello 23.40.