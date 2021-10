Nuorten aikuisten rokotuskattavuus huolestuttavan pieni Sastamalassa ja Punkalaitumella – "Olemme pahimmillaan taas tilanteessa, jossa joudutaan rajoittamaan"

THL:n rokotusrekisteritietojen perusteella nuorten aikuisten rokotuskattavuus on jäänyt matalaksi Sastamalassa ja Punkalaitumella. Puutteita on myös vanhempien ikäryhmien osalla.

Tilannetta kuvataan huolestuttavaksi. Rokottamattomuus ei ole kiinni siitä, etteikö mahdollisuuksia olisi tarjolla.

"Helppo saavutettavuuskaan ei ole auttanut rokotuskattavuuden parantamiseen", kertoo rokotustoiminnasta vastaava osastonhoitaja Erja Mäkelä Sotesilta. "Rokotteita myös riittää kaikille halukkaille", hän jatkaa.

Odotettavissa on lisää sairastumisia, mikäli vain noin puolet nuorten aikuisten ikäryhmästä ottaa rokotteen. Tartuntojen jatkumista ei saada pysäytettyä. Tämä johtaa pahimmassa tapauksessa uusiin rajoituksiin.

"Kaikki virustaudit lisääntyvät syksyllä, eikä korona tee tässä suhteessa poikkeusta. Jos rokotuskattavuus Sastamalassa ei parane, olemme pahimmillaan taas tilanteessa, jossa harrastuksia, koulunkäyntiä ja muita ryhmäkokoontumisia joudutaan rajoittamaan", sanoo sosiaali- ja terveysjohtaja Päivi Tryyki. "On lisäksi vaarallista kuvitella, että nuori ei voisi sairastua vakavaan tautimuotoon. Nyt vallalla tuntuu edelleen olevan käsitys, että korona olisi ongelma vain riskiryhmäläisille", hän toteaa.

Usean ikäryhmän rokotuskattavuus on nyt jäänyt puutteelliseksi. Päivi Tryykin mukaan on huolestuttavaa, että näistä ikäryhmistä löytyy paljon alle 12-vuotiaiden lasten vanhempia. Lasten yleisin tapa saada koronatartunta on omasta perheestä, omilta vanhemmilta.

"Alle 12-vuotiaita ei vielä toistaiseksi rokoteta, jolloin lapsen koronatartunta voi tarkoittaa paitsi lapsen sairastumista myös kokonaisten koululuokkien karanteeneja", Päivi Tryyki huomauttaa. "Etäopetusratkaisuihin tuskin lähdetään tilanteessa, jossa kaikilla yli 12-vuotiailla olisi jo ollut mahdollista saada täysi rokotussuoja", hän arvelee.

Sairaalaan ja tehohoitoon joutuvat henkilöt ovat tällä hetkellä lähes poikkeuksetta rokottamattomia. Nämä sairastuneet vievät tehohoitopaikkoja esimerkiksi leikkauksen vuoksi tehohoitoa tarvitsevilta.