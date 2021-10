Sastamalassa järjestetään Vammalan torilla Suurtoripäivä perjantaina 22. lokakuuta. Tarjontaa luvataan olevan monipuolisesti.

Monilla paikkakunnilla markkinat ovat kuluvana vuonna jääneet välistä. Suurtoripäivien takana on parikymmentä kauppiasta. He ovat kiertäneet myymässä eri puolilla maata. Tapahtuma on jo pidetty esimerkiksi Huittisissa ja Kankaanpäässä.

Kaupunki on myöntänyt luvan Suurtoripäivälle.