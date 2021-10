Arto Satonen esittää kymmentä miljoonaa Murhasaaren ohituskaistaan valtatiellä 11

Kimmo Brandt / Compic / Eduskunta

Sastamalalainen kansanedustaja Arto Satonen (kok.) esittää Murhasaaren ohituskaistan rakentamiseksi kymmenen miljoonan määrärahaa. Hän on jättänyt asiasta talousarvioaloitteen.

Valtatie 11 on merkittävä väylä etenkin teollisuudelle, mutta myös henkilöliikenne on lisääntynyt erityisesti Nokian ja Häijään välillä. Selvitysalue kattaa noin kolmen kilometrin osuuden Murhasaaren kohdalta länteen.

"Tieosuus on hyvin mäkinen ja tieympäristö on pääosin metsä- ja peltoaluetta. Mäkisyyden takia nopeudet vaihtelevat runsaasti etenkin raskaalla liikenteellä, mikä aiheuttaa liikenneturvallisuusriskejä", Arto Satonen perustelee.

Alueella on liittymä, joka risteää kahden yhdystien kanssa. Lisäksi on yksiteiden liittymiä.

Porin suuntaan ajavan raskaan liikenteen nopeudet laskevat jyrkän ylämäen vuoksi paikoittain jopa alle neljänkympin. Ohittaminen on haastavaa puutteellisten näkemien vuoksi.

"Ohituskaistan yhteyteen tulisi rakentaa riista-aita ja parantaa valaistusta, jotta tieosuus olisi mahdollisimman turvallinen ja toimiva", toteaa Arto Satonen.

Murhasaaressa on tapahtunut vuosina 2014-2018 yhteensä viisitoista onnettomuutta. Näistä suurin osa on ollut riistaonnettomuuksia. Henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia on sattunut kaksi.