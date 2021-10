Korona vie yhä enemmän sairaalaan: Satakunnassa joudutaan erityisjärjestelyihin

Paula Pasanen, Tays

Satakunnassa sairaalahoidon tarve on koronan vuoksi lähtenyt kasvuun. Nousun ennustetaan jatkuvan.

Tulevina viikkoina ennakoidaan sairaalahoitoon tulevan 12-14 uutta potilasta. Näistä arviolta yhdestä kolmeen voi vaatia tehohoitoa.

Satasairaalassa tilanne edellyttää erityisjärjestelyjä muun muassa henkilöstöresurssin varmistamiseksi. Todennäköisesti aikoja ei vielä tarvitse peruuttaa.

Koronan vuoksi keskussairaalassa oli perjantaina yksitoista potilasta. Heistä kolme sai tehohoitoa.

Valtaosin sairaalaan päätyvät ovat rokottamattomia. Mukana on kuitenkin myös noin 80-vuotiaita, jotka ovat saaneet kaksi rokotusta. Rokotusvasteen on todettu olevan monisairailla ikäihmisillä muita huonompi.

Satakunnassa erikoissairaanhoitoa tarvinneet ovat olleet 1-97-vuotiaita. Lapsia on joukossa neljä, eikä heistä kukaan ollut vakavasti sairas. Sairaalaan joutuneista alle 60-vuotiaita on ollut lähes puolet. Yhteensä potilaita on hoidettu 113.